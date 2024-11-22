Основатель «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и командир Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (признан террористом и экстремистом) заявил, что Запорожская область остается опасным направлением для украинской армии. Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Запорожская область – чрезвычайно опасное направление. Местность там равнинная. Если посмотреть на карту, то больших населенных пунктов почти нет», — сказал он.

Билецкий добавил, что коммуникации украинской армии проведены с запада на восток. Они могут быть перерезаны, что станет проблемой для солдат ВСУ, находящихся на территории Донбасса.

Тем временем, в городе Часовом Яре (ДНР), где идут бои между российскими и украинскими войсками, экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» и костромские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой.

20 ноября подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли поражения восьми бригадам ВСУ в ДНР.

Ранее ВС РФ нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в пяти населенных пунктах Курской области.