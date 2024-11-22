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В Часове Яре уничтожен опорный пункт ВСУ

Минобороны: в Часове Яре артиллерия и десантники уничтожили опорный пункт ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В городе Часов Яр (ДНР), где идут бои между российскими и украинскими войсками, экипажи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» и костромские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

В публикации отмечается, что опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был обнаружен разведкой костромских десантников. Координаты были переданы, самоходные орудия «Нона» вышли на огневые позиции и поразили цель.

«После уничтожения опорного пункта ВСУ на него зашли штурмовые подразделения костромских десантников и произвели его зачистку», — пояснили в Минобороны.

22 ноября сообщалось, что с начала проведения специальной военной операции поставки автобронетанкового вооружения в Вооруженные силы России выросли практически в семь раз. При этом новый боевой опыт учитывается при разработке новых и модернизации существующих образцов техники.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что лучшие части украинской армии уже перемолоты.

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Операция на Украине
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