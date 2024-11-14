ВС РФ нанесли поражение 14 бригадам ВСУ в пяти населенных пунктах Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение 14 бригадам, в том числе танковой и бригаде морской пехоты, Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары по украинским бригадам были нанесены в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Николаево-Дарьино и Новоивановки.



Также российские военные при поддержке боевых самолетов и огня артиллерии поразили военнослужащих и технику ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево, Замостье, Зеленый Шлях, Кругленькое, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

По данным Минобороны РФ, российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам украинской армии на территории Сумской области Украины (граничит с Курской областью РФ) в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Писаревки, Хотени и Юнаковки.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.