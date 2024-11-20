Российские войска ударили по позициям восьми бригад ВСУ в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск нанесли поражения восьми бригадам Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские войска поразили позиции 24-й, 30-й, 46-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 37-й бригады морской пехоты. Удары наносились в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск.

Также в министерстве добавили, что российские подразделения в ходе выполнения боевых задач отразили две контратаки штурмовых групп 116-й бригады территориальной обороны.

По информации министерства, за сутки ВСУ потеряли в зоне ответственности «Южной» группировки войск до 500 военных. Также российские войска уничтожили боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М777 и орудие М119.

Из этой же сводки следует, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР. По данным Минобороны, военнослужащие Вооруженных сил России нанесли поражение технике и живой силе ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над тремя российскими регионами.