Военный эксперт рассказал об особенностях ракеты «Орешник»

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» позволяет переносить ядерные заряды или фугасы, однако полных данных о ее характеристиках пока нет, потому что она является абсолютно новым оружием. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, ракета представляет собой оружие средней дальности.

«Минимальная стрельба в пределах 300 километров, максимальная — от двух до шести тысяч километров. Она может быть как в ядерном, так и в обычном снаряжении. В первом случае у ракеты разделяющаяся боевая часть, то есть она может нести несколько боеголовок в эквиваленте от нескольких сотен до нескольких тысяч килотонн», — сказал Матвийчук.

Эксперт добавил, что ракеты обладает такой скоростью, которая не позволит современным системам противовоздушной обороны обнаружить ее. Остановить ее также не получится, заключил он.

В четверг, 21 ноября, Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали «Орешник» козырем для завершения конфликта на Украине.