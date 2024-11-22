Полковник Баранец перечислил характеристики новой ракеты «Орешник»

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета «Орешник» несет «гроздь» из нескольких боевых частей. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при министерстве обороны РФ, полковник Виктор Баранец.

«Новейшая ракета несет «гроздь» из нескольких боевых частей. Их может быть три или даже шесть. Но начинены они не ядерными материалами, а особым взрывчатым веществом», — рассказал военный эксперт.

По словам полковника, дальность полета ракеты, согласно принятой в России классификации на основе бывшего договора о ракетах средней и меньшей дальности, — от 1 тысячи до 5,5 тысячи километров. А «гиперзвуковое оснащение» значит, что летит «Орешник» в несколько раз быстрее звука. Баранец отметил, что российские новейшие изделия такого типа летают со скоростью 10–12 МАХов (1 МАХ — 334 метра в секунду, МАХи определяют скорость звука в воздухе).

В свою очередь, военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник Михаил Ходаренок рассказал, что «Орешник» может поразить цель на удалении в несколько тысяч километров, она недосягаема для средств противовоздушной обороны противника, у нее может быть разделяющаяся головная часть, а вес боевой части ракеты может составить около тонны.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вашингтон отказался от создания ракет нового поколения для Patriot.