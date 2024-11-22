Белоусов провел совещание в пункте управления группировки ВС РФ «Север»

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Север», в ходе которого заслушал доклады командования об оперативной обстановке. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram.

«Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Север», где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в сообщении.

Главе Минобороны доложили о ходе выполнения боевых задач на направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и БПЛА в зоне ее ответственности.

На командном пункте министру также представили применяемое украинской армией вооружение стран НАТО, в том числе беспилотники, средства связи и стрелковое вооружение.

11 ноября Белоусов сообщал, что ВС РФ продолжают продвигаться на Богуславском направлении.

Ранее сообщалось, что Пентагон обеспокоен запуском Россией новой баллистической ракеты «Орешник».