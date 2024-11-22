Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов провел совещание в пункте управления группировки ВС РФ «Север»

Белоусов провел совещание и заслушал доклады командования по обстановке

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Север», в ходе которого заслушал доклады командования об оперативной обстановке. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram.

«Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск «Север», где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — говорится в сообщении.

Главе Минобороны доложили о ходе выполнения боевых задач на направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и БПЛА в зоне ее ответственности.

На командном пункте министру также представили применяемое украинской армией вооружение стран НАТО, в том числе беспилотники, средства связи и стрелковое вооружение.

11 ноября Белоусов сообщал, что ВС РФ продолжают продвигаться на Богуславском направлении.

Ранее сообщалось, что Пентагон обеспокоен запуском Россией новой баллистической ракеты «Орешник».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами