Глава Минобороны России поздравил военных с Днем ракетных войск и артиллерии

Глава Минобороны России Андрей Белоусов 19 ноября поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Министр отметил, что в ходе проведения специальной военной операции (СВО) ракетные войска и артиллерия играют важную роль в нанесении огневого поражения противнику, уничтожении его техники и личного состава, ведении контрбатарейной борьбы. Все эти задачи успешно решают ракетчики и артиллеристы, которые четко и слаженно действуют в непростых условиях обстановки, проявляют мужество и стойкость.

Отдельные слова благодарности Белоусов выразил коллективам оборонных предприятий. Вместе с тем он отметил качество и надежность созданных ими ракетных и артиллерийских комплексов, позволяющих военным с честью решать важнейшие задачи по обеспечению безопасности России.

Также министр подчеркнул, что примером для защитников Отечества служат опыт ветеранов и их чувство ответственности за судьбу страны.

Белоусов пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя России.

В этот день в Вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии.

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что опыт солдат ВС РФ, а также возрастающие возможности военно-промышленного комплекса страны стали основой успехов российской армии.

Ранее Путин назвал число военных в зоне СВО.