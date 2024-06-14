Путин назвал число военных в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне СВО находятся около 700 тыс. российских военнослужащих. Его слова в эфире телепередачи «Время героев» передает РИА Новости.

«Программа «Время героев» включает в себя 80 человек, а в зоне специальной военной операции у нас почти 700 тыс. человек», — заявил он.

Говоря об участниках СВО, российский президент обратился со словами благодарности к их матерям, которые «растят сыновей-героев». Поводом для этих слов стала история участника встречи с Путиным, капитана Александра Суразова, которого мать растила в одиночку. По словам военного, его жизненным приоритетом является служба отечеству и польза для родины.

«Хочу поблагодарить вашу маму и других мам российских, которые растят таких сыновей», — заявил Путин, комментируя эти слова.

До этого Путин призвал беречь людей во время СВО. Президент также отметил значительное омоложение в армии. По его словам, командармам в среднем 50 лет, а комдивам — 46.

Ранее Путин заявил о всенародной поддержке СВО.