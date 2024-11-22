Путин обратился к личному составу ВС из-за ударов западными ракетами по России

Президент России Владимир Путин в четверг, 21 ноября, обратился к личному составу вооруженных сил и гражданам страны после ответного удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Видео полного обращения опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что эти события происходят на фоне применения дальнобойного оружия западного производства на территории России. Путин назвал применение «Орешника» ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности. По его словам, средств противодействия данным российским ракетам сейчас нет.

Он обратил внимание, что применение дальнобойного оружия против страны без привлечения специалистов из стран-производителей невозможно.

Президент поблагодарил личный состав вооруженных сил за стойкость и мужество, проявленные при защите страны. Российские военные, по словам президента, доблестно выполняют свой долг, противостоя противнику.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр). По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали об «угрожающем сигнале» России после заявления Путина.