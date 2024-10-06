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Военкоры сообщили о перебросе «элитной» бригады ВСУ в Курскую область

«РВ»: ВС РФ уничтожают экстренно брошенную в Курскую область элитную бригаду ВСУ

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС России активно уничтожают технику и личный состав 47-й «элитной» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую экстренно перебросили в Курскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Как сообщает источник, третий батальон бригады «Магура» срочно доставили с покровского направления на курское, и теперь он несет первые потери. На представленных источником кадрах видна подбитая техника, поставленная странами Запада, в том числе танки Abrams.

Российские войска продолжает уничтожать вражеские войска на территории Курской области.

Накануне российское военное ведомство сообщало, что российский истребитель Су-34 при помощи авиабомб с управляемым модулем планирования и коррекции уничтожил в приграничном районе Курской области личный состав и опорный пункт ВСУ.

5 октября в приграничье Курской области экипаж вертолета Ми-28НМ ликвидировал личный состав и технику ВСУ.

Ранее российские военные освободили женщину из рук ВСУ в Курской области.

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