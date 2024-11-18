Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области попали в окружение тысяча бойцов ВСУ

SHOT: в Курской области попали в полное окружение тысяча бойцов ВСУ

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Курской области попали в полное окружение около тысячи бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 100 бойцов двух элитных украинских подразделений 37-й ОБРМП попытались выбраться из окружения и были уничтожены почти все, за исключением двоих взятых в плен. Сообщается, что ВС РФ глушат связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя, из-за чего перемещение российских бойцов происходит незаметно, а украинские военные атакуют своих сослуживцев.

«До 20 человек потеряла украинская армия, пытаясь выбраться из котла в районе Ольговки. Все их перемещения отследили бойцы 155-й морской пехоты и нанесли противнику точные удары. В минувшие сутки ВСУ повторно попытались выбраться из окружения, потеряв в итоге около 130 бойцов», — сообщили сотрудники информационного канала.

Отмечается, что за последние сутки ВС РФ взяли в плен до 40 бойцов ВСУ.

До этого сообщалось, что ВСУ оставляют иностранную технику, отступая в Курской области.

Ранее солдат извинился после слов о том, что «Ахмат» прячется за срочниками.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами