Российский военный рассказал об оставленных ВСУ в Курской области ловушках

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении оставляют в Курской области заминированные предметы. Об этом рассказал боец ВС России с позывным Гидрач, его слова приводит «Комсомольская правда».

«Противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать мины под так называемые предметы интереса», — отметил он.

Боец добавил, что для российских военных осталось еще много работы. По его словам, солдаты противника «не останавливаются ни перед какими ухищрениями».

1 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские инженерные войска проводят разминирование освобожденной территории в Курской области.

В сентябре глава района Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщал, что украинские военные разбросали в районе противопехотные мины «Лепестки» и магнитные мины.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали минировать под Угледаром бытовые предметы.