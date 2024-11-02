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Украина эвакуировала детей из бывшего под ее контролем Селидово под дулом автоматов

РИА Новости: Украина эвакуировала детей из Селидово под дулом автоматов

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Alastair Grant/AP

Украина эвакуировала детей из бывшего под ее контролем Селидово «под дулом автоматов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителя освобожденного города.

«Прятались дети. Приезжали к ним домой, под дулом автомата сначала выбивали двери, а потом под дулом автомата грузили их в микроавтобус и вывозили в сторону города Покровск», — заявил он, отметив, что детей изымали украинские полицейские.

30 октября министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения группировки российских войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Селидово в Донецкой народной республике.

31 октября газета The New York Times писала, что российские войска в октябре 2024 года добились самых крупных территориальных приобретений с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением. За последний месяц ВС РФ заняли более 257 кв. км земли в Донбассе, что позволило им взять под контроль стратегические города Угледар и Селидово, которые были опорой украинской обороны в этом районе, отмечается в статье.

Ранее армия России выбила ВСУ из трех населенных пунктов ДНР.

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