Силовики рассказали о минировании ВСУ жилой застройки при отходе из Селидово

При отходе из Селидово в Донецкой народной республике украинские войска минировали дома в частной и многоквартирной застройке. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Противник, когда бежал из Селидова, старался минировать все на своем пути — частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные дома», — сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что на разминирование города может уйти до нескольких месяцев.

1 ноября российский военный рассказал о схожей ситуации в Курской области: противник, отступая, минирует территорию, не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать мины под так называемые предметы интереса.

В тот же день Минобороны рассказало о поиске мин в домах и на дорогах в Курской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ дистанционно минируют окрестности Угледара.