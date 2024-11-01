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Силовики рассказали о минировании ВСУ жилой застройки при отходе из Селидово

ТАСС: при отступлении из Селидово ВСУ минировали дома и приусадебные участки

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РИА Новости

При отходе из Селидово в Донецкой народной республике украинские войска минировали дома в частной и многоквартирной застройке. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Противник, когда бежал из Селидова, старался минировать все на своем пути — частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные дома», — сообщили в силовых структурах.

Отмечается, что на разминирование города может уйти до нескольких месяцев.

1 ноября российский военный рассказал о схожей ситуации в Курской области: противник, отступая, минирует территорию, не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать мины под так называемые предметы интереса.

В тот же день Минобороны рассказало о поиске мин в домах и на дорогах в Курской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ дистанционно минируют окрестности Угледара.

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