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В Британии назвали трагедией удары Storm Shadow вглубь РФ

The Guardian: дары Storm Shadow вглубь РФ обернутся трагедией для самой Украины

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Wikimedia Commons

Удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России приведут лишь к эскалации конфликта и ухудшению положения Украины. Об этом написала газета The Guardian.

По его словам, украинцы, живущие в условиях отключения электроэнергии, после этого шага окончательно удостоверятся, что их используют в прокси-войне с Россией и никоим образом не заботятся об их благополучии.

По мнению автора публикации, все шаги Запада за последние два года привели к укреплению позиций российского руководства. Он напомнил, что РФ вывела на новый уровень отношения с Китаем, Индией, Ираном и КНДР. Дженкинс указал, что Западу следует осознать необходимость начала переговорного процесса по Украине. Он призвал США и ЕС отказаться от воинственных шагов, которые повышают вероятность ядерного конфликта.

В четверг, 21 ноября, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ не нужен посредник на возможных будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Великобритания ввела санкции против «Юнармии».

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