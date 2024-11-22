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Симоньян призвала подождать, кто пойдет на попятную после заявления Путина

Симоньян: ждем после заявления Путина, кто первый «даст заднюю»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

После заявления президента России Владимира Путина о том, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник», необходимо дождаться, кто первый «даст заднюю». Об этом в Telegram-канале пишет главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«А дальше — кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели Начальника, то такого вопроса не возникает», — пишет Симоньян.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что любой агрессор неизбежно получит возмездие, запугать Россию никому не удастся.

По словам Владимира Путина, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру.

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