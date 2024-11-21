Глава Крыма заявил о неизбежности возмездия за удары дальнобойным оружием вглубь России

Любой агрессор неизбежно получит возмездие, запугать Россию никому не удастся. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина об ударе по украинскому военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

«Полностью поддерживаю ответные меры на применение западного дальнобойного оружия по территории нашей страны, о которых наш президент сказал в своем заявлении. Ответ мощный, решительный и четко выверенный. Запугать Россию никому никогда не удавалось и не удастся. Любой агрессор будет наказан. Возмездие неотвратимо» , — написал он.

Аксенов выразил надежду, что российский ответ на применение Вооруженными силами Украины ракетами ATACMS и Storm Shadow приведет в чувство «отдельные горячие головы» на Западе.

21 ноября Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру.