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Путин предостерег США от размещения ракет на территории Германии

Путин предупредил США об ответных мерах на размещение ракет в Германии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

РФ будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если США развернут свои вооружения в Германии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступление которого транслировал Первый канал.

Глава государства 28 июля произнес речь на параде Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия он высказался о планах американских властей с 2026 года разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности.

«В случае реализации США подобных планов будем считать себя свободными от взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», — сказал Путин.

Он добавил, что в случае появления ракет США на немецкой территории в зоне их досягаемости окажется ряд важных российских объектов. При этом подлетное время составит всего около 10 минут, подчеркнул президент.

25 июля возможное появление американского оружия в Германии прокомментировала помощник государственного секретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт. Она рассказала, что Вашингтон готов обсуждать этот вопрос с Москвой.

Ранее в ФРГ назвали условие для отказа от размещения в стране американских ракет.

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