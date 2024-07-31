В МИД РФ прокомментировали выход США из ДРСМД

«Глубинное государство» в Соединенных Штатах Америки (США) не сожалеет о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Глобально, те, кто захватил рычаги управления страной, то, что называется глубинным государством… конечно, сожаления никакого нет. Они этого и добивались», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что «в каких-то кругах», которые просчитывали последствия от разрушения США международно-правовых основ, в том числе и в сфере безопасности, а также стратегической стабильности, могли быть сожаления от выхода из ДРСМД.

Также официальный представитель МИД РФ указала, что политические круги США неоднородны. По словам Захаровой, в стране есть экспертное сообщество, общественники, официальные власти и «глубинное государство».

Именно «глубинное государство» хотело избавить США от обязательств, которые уравнивали бы их с другими странами мира в правах, заключила Захарова.

28 июля президент России Владимир Путин выступил на параде Военно-морского флота РФ, в ходе которого прокомментировал планы США с 2026 года разместить на немецкой территории комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Российский лидер указал, что Москва перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.

Ранее в ФРГ назвали условие для отказа от размещения в стране американских ракет.