Медведев сообщил о проблемах с выплатами участникам СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о существующих проблемах с выплатами участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Telegram-канал партии «Единая Россия».

Политик призвал честно относиться к военнослужащим, которые столкнулись с невыплатами денежных средств, напомнив о важности направления.

«Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развиваются события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо», — заявил зампред Совбеза РФ.

19 сентября в Татарстане участник специальной военной операции не мог получить положенные выплаты. Сообщалось, что 48-летний житель Казани выразил несогласие с арестом его банковского счета приставами из-за трех исполнительных производств о задолженностях по кредитам. Из-за этого мужчина не имел доступа к выплатам за спецоперацию на Украине.

Ранее Путин призвал решать проблемы инвалидов — участников СВО.