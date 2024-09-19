Российский военный из-за долгов не получал выплаты за участие в СВО

В Татарстане участник специальной военной операции (СВО) не мог получить положенные выплаты и обратился в прокуратуру, которая помогла разрешить его проблему. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Как пояснили в ведомстве, 48-летний житель Казани выразил несогласие с арестом его банковского счета приставами из-за трех исполнительных производств о задолженностях по кредитам. Из-за этого мужчина не имел доступа к выплатам за СВО.

«Мужчина неоднократно обращался в службу судебных приставов с просьбой приостановить исполнительные производства и снять арест со счета. Мер со стороны органа принудительного исполнения не последовало», — уточнили в пресс-службе.

После вмешательства прокурора права военного были восстановлены, он получил доступ к деньгам. В ведомстве напомнили, что, согласно закону, исполнительные производства в отношении граждан, принимающих участие в СВО, должны быть остановлены.

Ранее боец СВО получил 1,5 миллиона рублей после жалобы в прокуратуру.