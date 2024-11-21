Возможную передачу Tomahawk Украине назвали шагом к ядерной войне

Возможная передача Киеву крылатых ракет большой дальности Tomahawk и разрешение на их применение для ударов по российской территории — это шаг к ядерному конфликту. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это крылатая ракета с дальностью до 2,5 тысяч километров, которая может нести ядерный заряд. Это одна из самых эффективных ракет, созданных США. <...> Это ядерная ракета, ее передача — повод для начала ядерной войны», — считает отставной офицер.

Он отметил, что Штаты не могут передавать Tomahawk никому, кроме стран — членов НАТО.

21 ноября газета Politico со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады Украины по обороне Егора Чернева сообщила, что Украина может начать требовать у американского президента Джо Байдена крылатые ракеты большой дальности Tomahawk и разрешение на их использование для ударов по российской территории. При этом подтверждений того, что у Киева уже есть Tomahawk, нет.

В октябре New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

Ранее Пентагон отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS.