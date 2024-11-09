Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пентагон отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS

WSJ: глава Пентагона Остин отказал Киеву в приоритетной поставке систем ATACMS

close
U.S. Army/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS в обход других заказчиков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников и советника из правительства Украины.

По данным издания, Остин отклонил недавнюю просьбу украинского президента Владимира Зеленского отдать приоритет его стране в обход других покупателей при поставках ATACMS. Согласно материалу WSJ, американский министр обороны дал понять, что глава Украины «просит слишком многого», когда требует от США нарушить давние соглашения с другими заказчиками.

29 октября газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

На следующий день Зеленский сообщил, что западные газеты, обнародовав информацию о секретной части так называемого «плана победы», раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками. По его словам, такой подход западных СМИ означает, что между союзниками нет ничего конфиденциального.

Ранее в Раде заявили, что западные страны больше не будут разговаривать с Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами