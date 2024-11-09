Пентагон отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал Украине в приоритетной поставке новых систем ATACMS в обход других заказчиков. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на двух американских чиновников и советника из правительства Украины.

По данным издания, Остин отклонил недавнюю просьбу украинского президента Владимира Зеленского отдать приоритет его стране в обход других покупателей при поставках ATACMS. Согласно материалу WSJ, американский министр обороны дал понять, что глава Украины «просит слишком многого», когда требует от США нарушить давние соглашения с другими заказчиками.

29 октября газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского чиновника писала, что секретная часть «плана победы» Зеленского, не раскрытая публично, предусматривает передачу ракет американских Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров — это в семь раз дальше, чем имеющиеся у Вооруженных сил Украины ATACMS.

На следующий день Зеленский сообщил, что западные газеты, обнародовав информацию о секретной части так называемого «плана победы», раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками. По его словам, такой подход западных СМИ означает, что между союзниками нет ничего конфиденциального.

Ранее в Раде заявили, что западные страны больше не будут разговаривать с Зеленским.