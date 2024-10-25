Из-за приближения российских войск украинским властям следует готовить Днепропетровскую область к обороне. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил замкомандира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

«Учитывая ситуацию с Селидово, Покровском — Днепропетровщину нужно готовить уже», — написал он.

По словам Жорина, украинским властям необходимо изменить подход к обороне и строить фортификационные линии до приближения к ним российских войск.

24 октября сообщалось, что российские солдаты готовятся к финальному бою за город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), который является одним из ключевых пунктов снабжения ВСУ в регионе.

25 октября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают попытки выйти из Селидова на Красноармейском направлении, наращивая темпы бегства. Российские силовики рассказали, что украинские солдаты выходят группами по простреливаемым дорогам, из-за чего несут большие потери.

Ранее западное издание констатировало, что ВСУ отброшены на всех фронтах.