В Днепропетровске сообщили о серии взрывов

В Днепропетровске произошли две серии взрывов. Об этом сообщило местное издание «Обозреватель».

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о двух пожарах в городе. По его словам, помимо этого после взрывов поступила информация о повреждении промышленного предприятия в городе.

Также поступают сообщения о взрывах в городе Кременчуге Полтавской области.

Кроме того, в ночь на 21 ноября были повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил, что в регионе прозвучало не менее 288 взрывов, после чего властям поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры. При этом он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

18 ноября в Запорожской области также произошла серия взрывов, из-за чего более 15,6 тысячи абонентов остались без света.

Ранее Рогов сообщил об ударе по украинскому оборонному заводу в Сумской области.