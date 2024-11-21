В США заявили, что решения Байдена по Украине не связаны с победой Трампа

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена оправдываются, заявляя, что их недавние решения по военной помощи Украине не связаны с победой на выборах Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

«Движущими факторами наших решений является не что-либо, связанное с событиями 5 ноября (дата президентских выборов в США— «Газета.Ru»), но нужды Украины на поле боя и наше желание поставить Украину в наилучшее возможное положение», — приводит издание слова одного из чиновников.

Источник газеты указал на то, что дискуссии касательно этих мер велись до проведения выборов и продолжились после них. Также неназванные американские должностные лица заявили, что решение передать Киеву оставшиеся средства было сделано еще в сентябре, а решения по ATACMS и предоставлению противопехотных мин связаны с ситуацией на поле боя.

20 ноября стало известно, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне это решение назвали «одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России».

В тот же день газета The Times писала, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

Кроме того, Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.

Ранее правозащитники раскритиковали Байдена за передачу ВСУ противопехотных мин.