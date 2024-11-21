Правозащитники раскритиковали Байдена за передачу ВСУ противопехотных мин

Противопехотные мины, которые Вашингтон планирует передать Киеву, заставят мирное население страдать еще больше. Об этом заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), базирующейся в Нью-Йорке.

«Решение администрации президента США Джо Байдена о передаче Украине запрещенных на международном уровне противопехотных мин ставит под угрозу жизни мирных жителей», — говорится в заявлении организации.

По данным издания Politico, глава американского Центра защиты гражданских лиц в условиях конфликта (CIVIC) Хишам Хадрауи заявил, что это оружие не позволяет различать мирных жителей и военнослужащих, как того требует международное гуманитарное право.

Кроме того, директор международной правозащитной организации Amnesty International Бен Линден также раскритиковал решение Белого дома, назвав его «разрушительным и шокирующим».

20 ноября стало известно, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне это решение назвали «одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России».

Правительство Канады также одобрило поставку противопехотных мин на Украину со стороны США, хотя Оттава официально осуждает их использование.

Ранее сообщалось об угрозе обрушения фронта на Украине.