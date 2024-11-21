Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правозащитники раскритиковали Байдена за передачу ВСУ противопехотных мин

HRW: решение США передать ВСУ мины ставит под угрозу мирных жителей

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Противопехотные мины, которые Вашингтон планирует передать Киеву, заставят мирное население страдать еще больше. Об этом заявили в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), базирующейся в Нью-Йорке.

«Решение администрации президента США Джо Байдена о передаче Украине запрещенных на международном уровне противопехотных мин ставит под угрозу жизни мирных жителей», — говорится в заявлении организации.

По данным издания Politico, глава американского Центра защиты гражданских лиц в условиях конфликта (CIVIC) Хишам Хадрауи заявил, что это оружие не позволяет различать мирных жителей и военнослужащих, как того требует международное гуманитарное право.

Кроме того, директор международной правозащитной организации Amnesty International Бен Линден также раскритиковал решение Белого дома, назвав его «разрушительным и шокирующим».

20 ноября стало известно, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне это решение назвали «одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России».

Правительство Канады также одобрило поставку противопехотных мин на Украину со стороны США, хотя Оттава официально осуждает их использование.

Ранее сообщалось об угрозе обрушения фронта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами