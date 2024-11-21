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«Би-би-си» сообщила об угрозе обрушения фронта на Украине

«Би-би-си»: фронт на Украине может рухнуть в ближайшие недели

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Восточный фронт на Украине может рухнуть при сохранении текущего темпа наступления Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Отмечается, решение президента США Джо Байдена разрешить Украине бить дальнобойными ракетами вглубь РФ и использовать противопехотные мины связано со стремительным продвижением российской армии на всей линии фронта.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что РФ продвигается к ключевым логистическим узлам, а атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала «стратегической катастрофой».

Эксперт Королевского колледжа Лондона Марина Мирон добавила, что украинский фронт может не выдержать наступления ВС РФ и «фактически рухнуть».

21 ноября стало известно, что Вооруженные силы России на направлении Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) продвинулись на несколько километров на двух участках к северо-востоку и юго-востоку от этого населенного пункта.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР.

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Операция на Украине
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