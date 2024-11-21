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Канада одобрила поставку противопехотных мин на Украину, несмотря на Оттавскую конвенцию

Посол Степанов: Канада забыла о суверенитете, одобрив поставку мин на Украину

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svop.ru

Правительство Канады одобрило поставку противопехотных мин на Украину со стороны США, хотя Оттава официально осуждает их использование. На это в интервью ТАСС обратил внимание посол РФ в Канаде Олег Степанов.

По словам дипломата, «кабинет Трюдо давно забыл о канадском суверенитете», в вопросах безопасности постоянно следуя в фарватере у США.

Посол напомнил, что международная Конвенция о запрете противопехотных мин была заключена в 1997 году именно в Оттаве и местный истеблишмент долгое время гордился таким достижением.

«Здесь все сказано своими словами. Ни о какой принципиальности Канады (…) речи не идет», — сказал Степанов.

20 ноября стало известно, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне считают поставку мин «одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России».

Ранее Пентагон призвал ВСУ проявлять ответственность при установке американских мин.

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