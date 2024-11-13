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Жители Херсона признались, что боятся удара ВСУ по отоплению

Сенатор Кастюкевич: жители Херсона боятся удара ВСУ по отопительной системе

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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона опасаются, что украинские военные разрушат отопительную инфраструктуру города и лишат их теплоснабжения. Об этом ТАСС заявил сенатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

По словам сенатора, на текущей неделе с 11 ноября в некоторых районах Херсона, где еще остались мирные граждане, включили отопление, однако оно «крайне слабое». Как отметил Кастюкевич, основное население города составляют пожилые люди и семьи, в которых есть люди с инвалидностью.

«Батареи еле теплые, и людям приходится спать в верхней одежде и обуви. Старики замерзают в собственных квартирах. <...> Причем люди в Херсоне боятся того, что ради «красивой картинки» ВСУ могут ударить и намеренно разрушить отопительную инфраструктуру», — заявил сенатор.

Костюкевич добавил, что жители города ждут прихода российских военных и освобождения от ВСУ. Сенатор указал, что прихода бойцов Вооруженных сил России ждут даже те, «кто раньше высказывался за киевскую власть».

Незадолго до этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в городе чрезвычайная ситуация. По его словам, без отопления остались 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений, три поликлиники.

Ранее украинцам напомнили об ответственности за незаконное хранение дров.

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