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В белорусском Гродно введен режим КТО

БелТа: на территории Гродно и Гродненской области ввели режим КТО

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Depositphotos

КГБ Белоруссии ввел режим КТО ( контртеррористической операции) на территории Гродно и Гродненской области в рамках учений МВД. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на источник в ведомстве.

«В рамках проводимых министерством внутренних дел командно-штабных учений комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района», — говорится в публикации.

По данным агентства, предусмотрено задействование военной и иной специальной техники, а также усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.

Утром 21 ноября лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада пытаются открыть второй фронт в Белоруссии для борьбы с Россией.

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее в Кремле отреагировали на информацию о возможном нападении на Белоруссию.

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