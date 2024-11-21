В белорусском Гродно введен режим КТО

КГБ Белоруссии ввел режим КТО ( контртеррористической операции) на территории Гродно и Гродненской области в рамках учений МВД. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на источник в ведомстве.

«В рамках проводимых министерством внутренних дел командно-штабных учений комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района», — говорится в публикации.

По данным агентства, предусмотрено задействование военной и иной специальной техники, а также усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий.

Утром 21 ноября лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что страны Запада пытаются открыть второй фронт в Белоруссии для борьбы с Россией.

В среду, 20 ноября, белорусское телевидение представило план нападения на республику. В расследовании телеканала уточнили, что речь идет о возможной попытке вторжения «Белорусского добровольческого корпуса» — это подразделение принимало участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее в Кремле отреагировали на информацию о возможном нападении на Белоруссию.