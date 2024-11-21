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Пентагон не видит признаков готовности России к применению ядерного оружия

Шеф Пентагона не видит признаков намерения России применить ядерное оружие

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Violeta Santos Moura/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что обновление президентом РФ Владимиром Путиным доктрины в области ядерного сдерживания не означает готовности к применению ядерного оружия. Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу NBC News.

Он рассказал, что не видит изменений в стратегическом расположении российских ядерных сил.

По его словам, США еще до обновления документа знали о том, что Москва решила пересмотреть политику в отношении использования ядерного оружия, поэтому продолжат «сохранять бдительность в этом отношении».

«На данный момент я не вижу признаков того, что существует непосредственное намерение применить ядерное оружие», — подчеркнул Остин.

20 ноября в минобороны США сообщили, что силы стратегического сдерживания страны находятся в состоянии боеготовности.

Ранее аналитик заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на удары ATACMS.

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