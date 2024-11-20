В Пентагоне рассказали о готовности ядерных сил США

Ядерные силы США находятся в состоянии боеготовности. Об этом заявил представитель стратегического командования американского минобороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов... командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание», — цитирует агентство Бьюкенена.

Ядерные силы страны также готовы к передаче власти в связи с приходом в Белый дом победившего на выборах Дональда Трампа, подчеркнул он.

Контр-адмирал добавил, что стратегическое командование остается готовым работать с новыми лидерами США и теми, кто будет назначен в министерство обороны, чтобы иметь гражданский контроль над американскими Вооруженными силами.

19 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что Вашингтон пока не планирует менять уровень готовности ядерных сил в ответ на обновление российской ядерной доктрины.

Ранее в Пентагоне объяснили передачу противопехотных мин Украине.