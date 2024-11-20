Аналитик заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на удары ATACMS

Военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев заявил, что Россия не будет применять ядерное оружие в ответ на удары дальнобойными ракетами ATACMS со стороны Украины. Его слова передает «Лента.ру».

«Решение снять запрет на удары ATACMS точно не приведет к поражениям на фронте. Никакого смысла эскалировать для нас нет, потому что при нынешних масштабах конфликта мы медленно, но выигрываем», — считает Полетаев.

Он добавил, что единственной красной линией для России являются действия Запада, при которых ВС РФ начнут проигрывать.

При этом Полетаев уточнил, что дальнобойные ракеты в приграничье доставят немало сложностей российским подразделениям.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что отказ от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus является преимуществом Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах, поскольку курс политического объединения отличается благоразумием.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.