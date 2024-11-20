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В ООН отреагировали на вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

Небензя: РФ шокирована вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

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John Minchillo/AP

Российская сторона шокирована американским вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Шокированы, что Соединенные Штаты применили право вето в отношении искренних усилий по спасению жизней палестинцев и израильтян», — сказал он.

До этого в Израиле сочли «позорным» проект резолюции ООН о прекращении боевых действий в секторе Газа и надеются, что Соединенные Штаты наложат вето на документ. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон. По его мнению, резолюция «предает 101 невинного заложника», которых удерживает палестинское движение ХАМАС, а также семьи находящихся в плену. Постпред также выразил уверенность, что принятие документа уверит террористов в собственной безнаказанности.

13 ноября Небензя заявил, что Россия поддерживает подготовленный непостоянными членами Совета Безопасности ООН проект резолюции о немедленном прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Ранее стало известно, что страны ЕС отказались прекращать политический диалог с Израилем.

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