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В МИД Франции рассказали о возможности отправить военных инструкторов на Украину

МИД Франции: отправка военных инструкторов на Украину все еще рассматривается

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John Leicester/AP

Париж рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку военных инструкторов на Украину, заявил официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал LCI.

Он подчеркнул, что французская сторона собрала своих партнеров в феврале 2024 года и выступила с подобным предложением, которое все еще действует. Лемуан добавил, что обсуждение должны будут вестись на уровне Евросоюза, чтобы армии всех государств могли внести вклад в обучение украинских военных.

Представитель МИД добавил, что Франция уже много делает для обучения солдат Украины на территории своей страны.

В октябре министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокировал план Европейского союза отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В июле президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помогать Украине, не воюя с Россией.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

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