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Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине

Премьер Дании Фредериксен призвала ЕС отказаться от мирного мышления по Украине

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Ludovic Marin/AP

Европе следует отказаться от мирного мышления, когда речь заходит о боевых действиях на Украине. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в беседе с газетой The New York Times.

Она заявила о необходимости менять европейское мышление, поскольку оно все еще остается «мирным».

Фредериксен поддержала слова Владимира Зеленского о том, что Соединенным Штатам и Евросоюзу следует наращивать военное производство и инвестировать в предприятия, которые будут создавать оружие на территории Украины.

Премьер Данни также поддержала стремление Киева вступить в НАТО.

23 сентября Метте Фредериксен заявила, что страны Запада должны отказаться от красных линий в конфликте с Россией. По ее словам, «самая главная красная линия» была пересечена Россией с началом спецоперации. Она считает, что нужно не только исключить задержки с поставками оружия, но и снять ограничения на его использование ВСУ.

Ранее Зеленский выступил с очередным упреком в адрес Запада.

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