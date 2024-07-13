Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помогать Украине, не воюя с Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину и выполнять свои обязательства, не стремясь к эскалации и не вступая в состояние войны с Россией, потому что никогда в нем не находились», — заявил французский лидер.

При этом Макрон подчеркнул важность военной поддержки Украины, отмечая, что «на карту поставлена безопасность в Европе». Также он заявил о необходимости обучать бойцов ВСУ в Европе и «оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется».

До этого сообщалось, что план Эммануэля Макрона по отправке инструкторов на Украину оказался под вопросом после того, как президент Франции потерпел неудачу на парламентских выборах, а также не встретил широкой поддержки со стороны союзников. При этом подчеркивается, что план по отправке инструкторов остается в силе и последнее слово остается за президентом Франции.

Ранее Макрон потребовал прекратить бои в Газе и не допустить втягивания Ливана в конфликт.