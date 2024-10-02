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Венгрия заблокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину

Венгрия блокирует план ЕС отправить инструкторов и советников на Украину

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Венгрия заблокировала план Европейского союза отправить инструкторов и советников на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

До этого сообщалось, что премьер-министр Виктор Орбан планирует на основе мирной инициативы Бразилии и Китая, к обсуждению которой также присоединились Швейцария и Франция, согласовать место переговоров России и Украины.

В июле премьер Венгрии в рамках своей миротворческой миссии провел встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом. После этого он передал ЕС свой план по урегулированию конфликта.

30 сентября стало известно, что Венгрия попросила украинскую сторону перестать дискриминировать венгерские предприятия на украинском рынке.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

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