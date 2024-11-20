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Украинская журналистка заявила о попытке обмануть украинцев насчет Трампа

Журналистка Панченко заявила, что украинцев убеждают в агрессивности Трампа

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Kevin Lamarque/Reuters

Власти страны пытаются убедить украинцев в том, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также стремится к эскалации конфликта на Украине, как и действующая администрация в Вашингтоне. Об этом в социальной сети X пишет украинская журналистка Диана Панченко.

В соцсети она прокомментировала сообщение журналиста Такера Карлсона о том, что Джо Байден, названный »хромой уткой,» хочет развязать войну с Россией.

«Такер, спасибо тебе за благоразумие! На Украине власти убеждают людей, что Байден принял решение вместе с Трампом. Говорят, что Трамп тоже хочет эскалации! Неужели нам лгут?» — пишет Панченко.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее на Западе сообщили об ударе ракетами Storm Shadow по территории России.

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