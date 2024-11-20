Такер Карлсон раскритиковал Байдена за разрешение бить американскими ракетами по России

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о разрешении ударов американскими ракетами по территории России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он назвал Байдена «хромой уткой», утверждая, что тот только что начал горячую войну с одной из самых опасных стран в мире. Карлсон выразил беспокойство, что мир находится на грани исчезновения, и отметил, что республиканский спикер палаты представителей не упомянул об этом ни на публичных мероприятиях, ни на закрытых встречах, задаваясь вопросом, что же происходит.

В среду британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские войска способны запускать дальнобойные ракеты ATACMS только при участии американских технических специалистов.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее на Западе сообщили об ударе ракетами Storm Shadow по территории России.