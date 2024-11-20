США объявили о выделении нового пакета помощи Украине

Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $275 млн. Об этом сообщило американское министерство обороны.

В рамках этого пакета будут предоставлены различные военные материалы, включая снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракеты TOW, беспилотные летательные аппараты и средства химической защиты, утверждает Пентагон.

19 ноября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон в ближайшие дни объявит о новых пакетах военной помощи Украине. Она не уточнила подробности, но отметила, что США продолжат наращивать военную помощь украинской армии.

Накануне британское издание The Economist заявило, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году, так как стороны близки к истощению, а администрация США во главе с Дональдом Трампом сделает урегулирование противостояния своим приоритетом. Журналисты отметили, что у Соединенных Штатов заканчиваются деньги и оружие для помощи Украине, в то время как Вашингтон должен продолжать поддерживать Израиль и Тайвань.

Ранее глава МИД Австрии рассказал, что нужно для завершения конфликта на Украине.