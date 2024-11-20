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Стали известны подробности атаки ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области

ТАСС: ATACMS запустили по Брянской области с кочующей установки HIMARS

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John Hamilton/AP

Ракеты ATACMS, которые российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили во вторник над Брянской областью, были запущены с кочующей американской установки реактивного залпового огня HIMARS. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Про позиции, они их меняют постоянно, это кочующее огневое средство. Запуск со стандартной установки HIMARS», — сказал собеседник агентства.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что изначально удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

19 ноября в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили шесть американских ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Российские средства противовоздушной обороны смогли сбить пять боеприпасов и повредить один.

Ранее Эрдоган предупредил Байдена о реакции Москвы на разрешение бить вглубь РФ.

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