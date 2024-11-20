Эрдоган предупредил Байдена о реакции Москвы на разрешение бить вглубь РФ

Решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS вглубь России направлено на дальнейшее разжигание конфликта и приведет к еще большей реакции Москвы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, Байден предпринял шаг, направленный на «разжигание войны», чтобы она никогда не закончилась и только разрасталась. Подобные действия президента США приведут к ответной реакции со стороны России, предупредил турецкий лидер.

Эрдоган напомнил об изменениях в ядерной доктрине России и заявил, что эскалация может поставить регион и весь мир «на грань новой масштабной войны».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

19 ноября МО РФ заявило об атаке ATACMS на Брянскую область, эту информацию анонимно подтвердили два американских чиновника.

Ранее в СВР рассказали о реакции Запада на корректировку ядерной доктрины РФ.