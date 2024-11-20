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Военный эксперт оценил масштабы возможного удара России по Украине

Эксперт Живов: новый удар России по Украине станет масштабнее атаки 17 ноября

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Возможный новый удар России по инфраструктуре и центрам логистики Украины станет более мощным и массированным, чем атака 17 ноября. Об этом «Абзацу» заявил военный эксперт и волонтер Алексей Живов.

«Вероятность такого удара максимально высока. Если Россия будет наносить его, он должен быть очень ощутимым для Украины. Настолько ощутимым, чтобы, когда в следующий раз они будут подходить к установкам, выпускающим ATACMS, у них руки тряслись», — сказал эксперт.

Живов добавил, что новый удар нужно нанести по энергетическим центрам Украины. При этом, по словам волонтера, атака должна стать мощнее, чем операция по поражению объектов в Киеве и Киевской области 17 ноября.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя удары по территории России с использованием западного оружия, заявил, что никаких уступок и послаблений в связи с провокациями и авантюрами не будет. Он призвал оценивать поступающую из западных СМИ информацию с осторожностью и тщательно разбираться в фактах, прежде чем делать серьезные выводы.

Ранее голландский аналитик объяснил, зачем США разрешили Украине бить вглубь России.

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