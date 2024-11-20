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Голландский аналитик объяснил, зачем США разрешили Украине бить вглубь России

Аналитик Нимёллер: США хотят вынудить Трампа продолжать конфликт на Украине

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Brian Snyder/Reuters

Своим разрешением Киеву наносить удары вглубь территории России нынешняя администрация США хочет вынудить избранного президента Дональда Трампа продолжать конфликт на Украине. Об этом РИА Новости заявил голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.

«Вы видели, например, что, когда Барак Обама стал американским президентом, война в Ираке продолжилась, и ему потребовались годы и годы, чтобы ее прекратить», — сказал эксперт.

Нимёллер отметил, что в настоящий момент США официально не объявляли о разрешении наносить удары по России. Однако, по словам аналитика, утечка подобной информации в СМИ может иметь политический смысл.

17 ноября газета The New York Times писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

В Кремле в ответ на решение США разрешить наносить удары вглубь РФ заявили, что Вашингтон намерен «подлить масла в огонь» и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг конфликта.

Ранее в МИД РФ предположили, для чего США могли одобрить удары вглубь России.

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