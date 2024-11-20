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В Финляндии опасаются проблем при размещении штаба сухопутных сил НАТО

В финской Лапландии НАТО столкнулось с проблемами при размещении войск

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Lisi Niesner/Reuters

В финской Лапландии командование НАТО столкнулось с проблемами при размещении войск из-за слабо развитой инфраструктуры и плохих дорог. Об этом сообщает финский общественный вещатель yle.

Лапландия — наиболее северная провинция Финляндии, находящаяся по большей части за полярным кругом. Здесь проживает крайне немногочисленное население, поэтому инфраструктура либо развита очень слабо, либо отсутствует вовсе.

Однако в этом регионе НАТО планировало создать штаб сухопутных подразделений — однако отсутствие или плохие дороги оставят размещенные в Лапландии подразделения без продуктов, лекарств, топлива и других жизненно важных поставок.

До этого стало известно, что власти Финляндии и Швеции начнут распространять среди населения обновленные инструкции на случай военных действий.

В обновленной версии брошюры учли членство страны в Североатлантическом альянсе.

Ранее в Финляндии охарактеризовали Зеленского одной фразой.

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