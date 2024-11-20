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Российские военные уничтожили несколько беспилотников над Белгородской областью

Минобороны России: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ в Белгородской области

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны в Telegram-канале.

«Около 13:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России», — проинформировало российское оборонное ведомство.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Безымено Грайворонского округа беспилотник ВСУ сдетонировал во дворе жилого дома.

Утром 20 ноября силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Брянской областью, еще по одному были уничтожены над Белгородской и Орловской областями.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Над территорией Новгородской области были сбиты 20 беспилотных летательных аппаратов, еще пять — над Курской областью и четыре — над территорией Орловской области. Кроме того, по три дрона были уничтожены над Белгородской, Тульской и Тверской областями, и по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

Ранее власти Курской области сообщили о засадах дронов ВСУ в селах и на дорогах.

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