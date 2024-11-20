В Белгородской области беспилотник ВСУ сдетонировал во дворе жилого дома

В селе Безымено Грайворонского округа беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировал во дворе жилого дома. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате падения беспилотника пострадал мирный житель. Его госпитализировали с осколочными травмами шеи, спины и стопы.

«В результате атаки повреждено остекление дома и надворной постройки», — заявил губернатор.

По его словам, на данный момент информация о последствиях атаки уточняется. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб города.

16 ноября сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области беспилотник сдетонировал рядом с четырехквартирным домом — были выбиты окна в одной из квартир. Еще четыре FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия, повреждены здания, склад, автомобиль, оборудование. По предварительной информации, пострадавших нет.

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